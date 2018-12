Matthäus: Brazzo-Aussagen "wieder einmal unglücklich"

Lothar Matthäus (li.) kritisiert die Aussagen von Hasan Salihamidzic (re.)

Am Wochenende sorgte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit seiner selbstbewussten Eigendarstellung für Schlagzeilen. Lothar Matthäus stellt den Wahrheitsgehalt der Behauptungen jedoch infrage.

"Die Aussage an sich ist in meinen Augen wieder einmal unglücklich und könnte am Ende mehr schaden als helfen", erklärt Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und spekuliert: "Vielleicht wollte er einfach Stärke demonstrieren und ein Machtwort sprechen. Allerdings muss er den Beweis noch antreten, wirklich mehr für Bayern geleistet zu haben."

Der Sportdirektor hatte in der "Welt am Sonntag" behauptet, er habe habe im Verein mehr bewegt als seine Vorgänger auf dieser Position.

Für Matthäus ist diese Einschätzung jedoch abwegig. Sofern sportliche Erfolge der Maßstab sind, könne sich Salihamidzic noch nicht mit seinen prominenten Wegbereitern messen: "Nerlinger stand als Sportdirektor zweimal im Champions-League-Finale und Sammer hat mit den Bayern das Triple geholt", zählt der Rekordnationalspieler auf.

Die erste Saison mit Salihamidzic in dieser Rolle wurde indes nur "dank Jupp Heynckes wenigstens mit der Meisterschaft einigermaßen gerettet".

Dennoch sieht er in der Zukunft noch die Chance für Brazzo, seine Ansprüche mit sportlichen Erfolgen zu rechtfertigen: "Hasan ist ein unglaublich fleißiger Arbeiter und ich drücke ihm die Daumen, dass seine Aussage in Zukunft durch Erfolge untermauert wird."