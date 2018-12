Medien: Lille-Duo auf der Schalker Wunschliste

Zieht es Jonathan Bamba zum FC Schalke?

Nicht erst im Derby gegen Borussia Dortmund wurde die fehlende Torgefahr im Spiel des FC Schalke 04 deutlich. In Anbetracht der Sturmflaute und der langen Verletztenliste sollen Neuverpflichtungen im Winter Abhilfe schaffen.

Nach Informationen von "France Football" haben die Königsblauen beim französischen Erstligisten OSC Lille hinsichtlich eines möglichen Transfers von Jonathan Bamba angefragt.

Der Außenstürmer spielt erst seit dem Sommer für den Klub aus Nordfrankreich, erzielte in seinen 17 Einsätzen aber bereits sieben Tore. Mit dieser Quote könnte der 22-Jährige den Schalkern in der Rückrunde auf die Sprünge helfen.

In den bisherigen 14 Bundesligaspielen konnte die Knappen-Offensive lediglich 15 Treffer verbuchen. Derzeit fallen bis auf Cedric Teuchert und Nachwuchshoffnung Ahmet Kutucu sämtliche Stürmer im Kader von Domenico Tedesco aus.

Gegen den BVB mussten zuletzt Mittelfeldakteur Weston McKennie und Außenverteidiger Hamza Mendyl im Angriff aushelfen.

Jagt Schalke noch einen zentralen Mittelfeldspieler?

Neben Bamba gilt auch Lilles Brasilianer Thiago Mendes als Kandidat für einen Wechsel in den Ruhrpott. Auch internationale Topklubs wie der FC Chelsea und Paris Saint-Germain sollen den 26-Jährigen bereits beobachten.

Ob Schalke aber einen weiteren Spieler für das zentrale Mittelfeld verpflichten wird, bleibt fraglich. Auf dieser Position herrscht beim amtierenden Vizemeister zumindest quantitativ ein Überangebot.

Neben dem Klub aus Gelsenkirchen soll auch Ligakonkurrent VfL Wolfsburg an Bamba und Mendes interessiert sein.