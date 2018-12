Zoff bei RB Leipzig: Augustin verärgert Mitspieler

Jean-Kévin Augustin sorgt bei RB Leipzig für Unmut

Jean-Kévin Augustin sorgt beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig weiter für Unruhe. Nachdem der Franzose in der laufenden Saison schon mehrfach Schlagzeilen produzierte, wächst nun offenbar auch innerhalb der Mannschaft der Unmut über das Verhalten des 21-Jährigen.

Wie der "kicker" berichtet, wollen die langjährigen Führungsspieler der Sachsen die Eskapaden und Allüren des jungen Franzosen "nicht mehr dulden". Seit vielen Monaten schon hinke Augustin den Ansprüchen und Erwartungen seiner Mitspieler hinterher, heißt es.

Warum sich der 21-Jährige so hängen lässt, keine Statements in der Öffentlichkeit abgibt und regelmäßig für Ärger sorgt, ist auch für Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick ein großes Rätsel: "Die Frage ist, wo die Gründe liegen. Es kann ja auch sein, dass es Gründe gibt, die in einem Bereich liegen, den selbst ich nicht kenne." Der Ärger der Führungsspieler ist laut Rangnick "nachvollziehbar und berechtigt".

Sollte sich die Situation nicht schnell verbessern, könnte das Kapitel RB Leipzig für Jean-Kévin Augustin (Vertrag bis 2022) zu einem schnellen Ende kommen. Kleiner Trost für die Sachsen: Mögliche Abnehmer stehen angeblich schon parat. So soll unter anderem der FC Everton ernsthaftes Interesse am Stürmer zeigen.