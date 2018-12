Sammer: "Favre leistet Fantastisches"

Matthias Sammer äußert sich zu Titelchancen des BVB

Matthias Sammer hält die Diskussion um schwindende Titelchancen von Bundesliga-Herbstmeister Borussia Dortmund nach der 1:2-Pleite bei Fortuna Düsseldorf für verfrüht.

"Was nächsten Sommer ist, ist heute rational und analytisch nicht zu beantworten", sagte der BVB-Berater bei "Eurosport". "Jetzt kommt die Winterpause, außerdem kann es zu Formschwankungen kommen. Wenn wichtige Spieler wie Axel Witsel oder Marco Reus über einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen sollten, hätte das auch einen Einfluss. Ich weiß auch nicht, wie stark dieser Einfluss dann ist. Aber jetzt schon die Meisterschaft für beendet zu erklären, das macht keinen Sinn."

Sammer lobte Dortmunds Trainer Lucien Favre in den höchsten Tönen. "Die Mannschaft ist für mich das Orchester, das spielt und Wohl und Wehe des Vereins beeinflusst. Der Trainer ist der Dirigent. Favre weiß ganz genau: Fährst du mit einem Rennwagen durch die Gegend, musst du trotzdem noch sauber über die Ziellinie kommen. Wenn du in einem Konzert 70 Prozent gut dirigierst, aber den Rest in die Tonne kloppst, weiß ich nicht, ob es dann noch Standing Ovations gibt."

Der Meistertrainer des BVB von 2002 erklärte weiter: "Favre macht in der täglichen Arbeit mit dem Team den Unterschied, analysiert, wo Stärken und Schwächen liegen. Auf diesem Gebiet leistet Favre Fantastisches. Er hat die Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt überragend geführt. Rückschläge wie die Niederlage in Madrid hat er gut weggesteckt und gemeinsam mit dem Team Konstanz erreicht."

Auch zum Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag äußerte sich Sammer: "Am Ende der Hinrunde musst du noch einmal alle Kräfte bündeln, körperlich und mental. Für den BVB ist es ein Heimspiel, deswegen musst du es natürlich gewinnen wollen."