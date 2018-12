Ex-Schalker schießt gegen Heidels Einkaufspolitik

Christian Heidel hat mit seinen Einkäufen nicht immer richtig gelegen

Obwohl sich der FC Schalke mit einem 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart in die Winterpause verabschiedete und in der Champions League die Gruppenphase überstand, fällt das Hinrunden-Fazit der Königsblauen ernüchternd aus. Für den Ex-Schalker Frank Rost und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist der Schuldige schnell gefunden: Manager Christian Heidel.

Vor allem die Einkaufspolitik Heidels stößt Ex-Keeper Frank Rost, der von 2002 bis 2007 das Trikot des FC Schalke trug, sauer auf. "Schalke ist ein Malocherklub. Das was sie einkaufen, passt aber nicht dazu", sagte Rost in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" auf "Sky".

"Heidel ist in Mainz groß geworden, aber er kennt nicht Schalke, wie Schalke funktioniert. Man muss es kennengelernt haben, wie es dort abläuft, um es zu verstehen. Mir fehlt da ein bisschen die Idee, wie funktioniert Schalke, wie soll dieser Mythos Schalke erhalten bleiben, wie wollen wir irgendwann mal einen Titel gewinnen", kritisierte Rost die Kaderplanung Heidels.

"Was will Tedesco spielen und was kauft Heidel ein?"

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus pflichtete Rost bei und sieht vor allem eine entscheidende Frage, auf die der FC Schalke noch keine Antwort gefunden hat.

"Was will Tedesco spielen und was kauft Heidel ein? Ab und zu habe ich das Gefühl, Heidel kauft Spieler ein, die bei anderen Vereinen gut gespielt haben, aber auf Schalke kommen sie nicht klar", sieht Matthäus in der Zusammenarbeit zwischen Heidel und Tedesco großen Optimierungsbedarf.

Domenico Tedesco habe es im bisherigen Saisonverlauf zudem "nicht geschafft, ein neues System reinzubringen, dass sie unberechenbarer sind. Das ist das Problem für mich", sagte der 57-Jährige.