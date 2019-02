Stürzt Bosz den BVB tiefer in die Krise?

Peter Bosz kehrt mit Bayer Leverkusen zum BVB zurück

Seit fünf Spielen wartet Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund wettbewerbsübergreifend auf einen Sieg. In der Meisterschaft liegt der BVB nur noch drei Punkte vor dem FC Bayern München.

Ausgerechnet Peter Bosz könnte die Krise der Schwarz-Gelben am Sonntag (18 Uhr im LIVE-Ticker) verschärfen. Denn mit Bayer Leverkusen rollt der ehemalige Borussia-Trainer das Feld aktuell von hinten auf.

"Alle Fehler, die ich in Dortmund gemacht habe, muss und darf ich hier nicht mehr machen." Mit diesen Worten kehrte Peter Bosz Anfang Januar auf die Bundesliga-Bühne zurück.

Rund ein Jahr zuvor musste der 55-Jährige beim BVB nach weniger als sechs Monaten seine Koffer packen. Nach einem furiosen Start mit 19 Punkten aus den ersten sieben Liga-Spielen, verlor der Niederländer mit dem Revier-Klub in der Folge Spiel um Spiel.

Besonders in der Defensive präsentierten sich die Dortmunder teilweise desolat. Das hohe Pressing wurde von den gegnerischen Teams reihenweise entschlüsselt und in Kontertore umgemünzt. Kurz vor der Winterpause zogen die BVB-Bosse schließlich die Reißleine und setzten Bosz vor die Tür.

Unter Bosz auf Platz 5 geklettert

Schnell war sich der Großteil von Fans und Experten einig: Boszs alternativloser Offensivfußball kann in der Bundesliga nicht bestehen. Umso größer war das Aufsehen als Bayer Leverkusen den ehemaligen Ajax-Coach in der Winterpause als Nachfolger für Heiko Herrlich präsentierte.

Wer dachte, dass Bosz mit einer überarbeiteten Taktik nach Deutschland zurückkehrt, hat sich getäuscht. Auch mit Bayer 04 setzt der ehemalige BVB-Coach voll auf den Angriff.

Die bisherige Bundesliga-Bilanz gibt dem Übungsleiters dabei Recht. Mit 15 Punkten aus sechs Partien kletterte die Werkself auf den fünften Rang (Platz neun zur Winterpause). Während Leverkusen unter Heiko Herrlich in der Hinserie 1,53 Tore pro Begegnung erzielte, sind es unter Bosz bislang 2,17.

BVB-Abwehr durch aggressive Bayer-Profis gefordert

Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund könnte der neue Bayer-Trainer mit seiner Mannschaft weiter Kurs auf die Champions-League-Ränge nehmen (fünf Punkte hinter Platz vier).

Der aktuelle Trend dürfte den Rheinländern dabei Mut machen. Denn der BVB befindet sich derzeit in seiner schwächsten Saison-Phase.

In den bisherigen sieben Pflichtspielen der Rückrunde kassierten die Schwarz-Gelben elf Gegentore. Besonders gegen hoch pressende Gegner wie Tottenham Hotspur wirkte Dortmund schwerfällig.

Daraus könnte die Werkself Kapital schlagen. Denn unter Bosz setzt Leverkusen die Gegner schon weit in deren Hälfte unter Druck. Dies liegt am neuen 4-3-3-System, mit dem der Tabellenfünfte seit dem Trainerwechsel aufläuft.

Mit Julian Brandt und Kai Havertz baut Bosz im Mittelfeld auf zwei Kreativspieler. Über den Außen sorgen Leon Bailey und Karim Bellarabi für Tempo im Bayer-Spiel. Hierdurch spielen die Leverkusener im Vergleich zur Hinrunde deutlich zielstrebiger in die Spitze.

Besonders die Dortmunder Abwehr wird hier gefordert sein. In den vergangenen Auftritten wirkte der BVB über die Flügel anfällig. Gerade Achraf Hakimi war zuletzt alles andere als sicher.

Der Gegentreffer zum 0:2 in der Champions League gegen Tottenham war dabei sinnbildlich für die Formschwäche des Marokkaners. Bei einer Flanke aus dem rechten Halbfeld verlor Hakimi Spurs-Verteidiger Jan Vertonghen völlig aus den Augen, sodass dieser aus fünf Metern unbedrängt einschieben konnte.

Aber auch Hakimis Kollegen machten es kaum besser. Beim 3:3-Unentschieden gegen 1899 Hoffenheim kassierte der Revierklub alle Gegentore nach hohen Bällen. Zwischen dem Innenverteidiger-Duo Julian Weigl und Abdou Diallo mangelte es dort vor allem an der Abstimmung.

"Schon seit mehreren Wochen bekommen wir diese Gegentore nach Standards oder Flanken. Das ist einfach zu wenig gut verteidigt", kritisierte Torwart Roman Bürki das Defensivverhalten seiner Vorderleute nach der Spurs-Pleite bei "DAZN".

Gegen Bayer 04 kann der BVB wahrscheinlich wieder auf Abwehrchef Manuel Akanji zurückgreifen. Dies dürfte Dortmund hinten mehr Stabilität bringen.

Doch nicht nur im Spiel gegen den Ball steht dem Ligaprimus gegen Leverkusen eine schwere Partie bevor. Denn durch das hohe Anlaufen der Werkself, werden sich Dortmund bei eigenen Angriffen nur wenige Räume für das Kurzpassspiel bieten.

Wie präsentiert sich Bayer 04 gegen den BVB?

Trotzdem muss sich der Tabellenführer vor Bayer 04 keineswegs fürchten. Denn auch Trainer Bosz konnte die Leistungsschwankungen der Rheinländer nicht gänzlich stoppen.

Auf starke Leitungen in der Liga wie dem 3:1 gegen den FC Bayern München, folgten ernüchternde Auftritte wie beim 1:2 im DFB Pokal gegen den 1. FC Heidenheim oder dem jüngsten Ausscheiden in der Europa League, als der Gegner Krasnodar hieß.

Um den BVB weiter in die Krise zu stürzen, bedarf es für Bosz und Leverkusen also einen perfekten Tag. Ein Sieg gegen Dortmund wäre für den niederländischen Trainer sicherlich eine Genugtuung. Bei einer Niederlage würde Bayer nach den beiden Pokal-Pleiten auch in der Bundesliga auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.

Jannik Kube