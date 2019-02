Transferoffensive beim BVB: Fünf Neue sollen kommen!

Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc wollen im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlagen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat bereits angekündigt, dass der BVB im Sommer auf dem Transfermarkt in die Offensive gehen will. Dabei wollen die Schwarz-Gelben offenbar gleich auf fünf Positionen nachlegen.

Wie der "kicker" berichtet, fahndet der Revierklub nach Verstärkungen für beide Außenverteidigerpositionen, im zentralen Mittelfeld, auf der offensiven Außenbahn und für das Sturmzentrum.

Gerade bei der Suche nach einem Goalgetter müsse sich der BVB aber zunächst eine Grundsatzfrage stellen: Soll der Neue ein schneller und trickreicher Kombinationsspieler sein oder eher robust, wuchtig und körperbetont spielen?

Dem Bericht zufolge denkt der BVB aktuell noch in beide Richtungen. Trainer Lucien Favre bevorzuge allerdings einen Stürmer, der mitspielen kann. Ein rustikaler Spielertyp sei "nicht in der grundsätzlichen Spielanlage vorgesehen", deutete Berater Matthias Sammer bereits die Stoßrichtung an.

"Wir sehen noch einmal erhebliches Verbesserungspotenzial", hatte Watzke in der vergangenen Woche bei "BVB.tv" gesagt: "Es gibt Dinge, wo wir noch besser, noch breiter und auch in der Spitze noch besser werden müssen. Im Sommer gibt es noch das eine oder andere zu tun."

Zuletzt wurden unter anderem das peruanische Juwel Freddy Castro, Hajduk-Split-Kapitän Domagoj Bradarić, Maximilian Eggestein von Werder Bremen, RB Leipzigs Timo Werner und Philipp Max vom FC Augsburg mit dem BVB in Verbindung gebracht.