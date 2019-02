Bayern-Ass unterschreibt beim Ligakonkurrenten

Anna Gerhardt wechselt zu Turbine Potsdam

Turbine Potsdam hat seine erste Neuverpflichtung für die Saison 2019/20 in der Frauenfußball-Bundesliga getätigt. Der Traditionsklub verpflichtete Anna Gerhardt vom Ligakonkurrenten Bayern München.

"Ich denke, dass mein Wechsel nach Potsdam einige neue Herausforderungen mit sich bringen wird", sagte die 20-Jährige, die im Sommer 2016 zu den Bayern gewechselt war.

"Mit Anna Gerhardt verpflichten wir eine hochtalentierte Spielerin auf den Außenbahnen, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive zum Einsatz kommen kann", sagte Potsdams Trainer Matthias Rudolph, "ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr viel Freude mit ihr haben werden."