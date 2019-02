Tönnies wollte Sammer nach Schalke holen

Berät derzeit den BVB: Matthias Sammer

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat offenbar mehrfach versucht, Matthias Sammer zu Schalke 04 zu locken. Das verriet Sammer, früherer Meisterspieler und -trainer und seit dieser Saison externer Berater von Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund, in einem Interview bei "Eurosport".

"Ich habe Clemens Tönnies kennengelernt. Er wollte mich ja auch mal nach Schalke holen", sagte Sammer, der von 1993 bis 1998 Profi beim BVB war und von 2000 bis 2004 Trainer: "Wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht, und er hatte immer mal gewisse Überlegungen."

Wann diese Gespräche stattgefunden haben, wollte Sammer nicht verraten: "Ich weiß wirklich nicht mehr, zu welchen Zeiten das war." Warum man letztendlich nicht zusammengekommen sei "weiß ich auch nicht mehr", beteuerte er.

BVB-Berater Sammer "etwas traurig" über Schalkes Situation

Trotz der Rivalität zwischen dem BVB und Schalke hofft Sammer, dass die Königsblauen zurück in die Erfolgsspur finden. "Ich finde es enorm wichtig, für die Region und für den deutschen Fußball, dass es Schalke gibt. Der Verein, das Fanpotenzial, die Emotionalität sind für die Liga einfach herausragend", lobte er den Konkurrenten.

Sammer sei angesichts der sportlich prekären Lage der Schalker "etwas traurig, weil ich den Verein schätzen gelernt habe, weil er eine Tradition hat".

Schalke müsse jetzt nach vorne schauen. "Sie haben einen jungen Trainer, den gilt es jetzt zu unterstützen. Gerade nach dem Abschied von Christian Heidel ist es notwendig, die Tagesarbeit in Verbindung mit den Trainern so zu organisieren, dass trotz der schwierigen Situation weiter Stabilität herrscht", so Sammer.