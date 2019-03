Subotic sieht den BVB im Titelrennen vorne

Feierte mit dem BVB zwei Meisterschaften: Neven Subotic

Der langjährige BVB-Profi Neven Subotic sieht Fußball-Herbstmeister Borussia Dortmund im Zweikampf mit Rekordchampion Bayern München im Vorteil.

"Die größere Gier nach dem Titel könnte am Ende den Ausschlag geben gegenüber dem FC Bayern, der ja quasi nur seine alljährliche Pflicht erfüllen muss", sagte der 30 Jahre alte Serbe bei "skysport".

Der Abwehrspieler von der AS Saint-Étienne weiter: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Meisterschaften in Dortmund ganz anders gefeiert werden als in München. Die Spieler, die damals noch dabei waren wie Mario Götze, Lukasz Piszczek oder Marcel Schmelzer, sind mit Sicherheit sehr heiß darauf, so eine Feier nochmals zu erleben, auch für die jüngeren Kollegen. Wenn es in den Endspurt geht, werden alle Kräfte gebündelt."

Subotic glaubt: "Mehr als halb Fußball-Deutschland drückt dem BVB die Daumen und hofft, dass mal wieder eine andere Mannschaft als der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt." Die Borussia habe ihre Leistungsdelle durch den 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag überwunden.

"Es kommt darauf an, wie die Mannschaft diesen Sieg jetzt aufnimmt", so Subotic, "ich bin gespannt, wie sich der Titelkampf entwickeln wird. Zwar besitzt der FC Bayern immer noch die höhere Qualität, aber man braucht auch das nötige Quäntchen Glück." Das Schlüsselspiel sei natürlich das direkte Duell bei den Bayern.