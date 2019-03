Bayer auch gegen Freiburg ohne Bellarabi und Bender

Karim Bellarabi fehlt Leverkusen auch gegen den SC Freiburg

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter auf die im Trainingsaufbau befindlichen Lars Bender und Karim Bellarabi verzichten.

"Lars trainiert schon wieder mit, aber ist noch nicht bereit für ein Spiel. Bei Karim wird es etwas länger dauern", sagte Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der niederländische Fußballlehrer freut sich auf die Partie, weil "zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Spielweise aufeinander treffen. Das wird sehr interessant sein, und es wird nicht einfach".

Die Tatsache, dass Bayer an einem Karnevalssamstag seit fünf Jahren nicht mehr gewonnen hat, ließ Bosz kalt: "Das müssen wir ändern."

Die unglückliche 2:3-Niederlage bei Tabellenführer Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag hat der Bayer-Coach abgehakt.

"Viele Sachen in Dortmund haben wir sehr gut gemacht, aber auch Sachen nicht so gut gemacht, sonst hätten wir dort gewonnen", urteilte der Bayer-Trainer, "wir hätten in Dortmund mehr verdient gehabt."