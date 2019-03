Geis über Schalke-Zeit: "Man war der Buhmann"

Johannes Geis stand zwischen 2015 und 2018 beim FC Schalke unter Vertrag

Nach einer enttäuschenden Zeit beim FC Schalke 04 läuft Johannes Geis seit der Rückrunde für den 1. FC Köln auf. Nun blickte der 25-Jährige auf seine Schalker Zeit zurück.

"Vom ersten Tag an musste ich auf Schalke mit diesem Druck umgehen. In meinem ersten Jahr wurden wir Fünfter in der Bundesliga, was nicht schlecht war", verriet Geis gegenüber "Spox": "Das Umfeld hat aber die Champions League gefordert und nach zwei schlechten Spielen war man der Buhmann."

Dies habe sich der Spielmacher, der 2015 für kolportierte 10,5 Millionen Euro nach Gelsenkirchen wechselte, zu Herzen genommen.

Bei seiner Ankunft auf Schalke war André Breitenreiter noch Trainer der Königsblauen. "Man wird nie erfahren, wo ich heute stehen würde, wenn es keine Trainerwechsel gegeben hätte", blickte Geis auf diese Zeit zurück. Denn unter Domenico Tedesco spielte der Ex-Mainzer keine Rolle mehr.

Aufgrund dessen folgte im Winter schließlich der Abgang zum 1. FC Köln. "Die Verantwortlichen haben sich in den Verhandlungen von Anfang an sehr viel Mühe gegeben, mich von einem Wechsel zu überzeugen. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer, deshalb ist mir die Entscheidung letztlich leichtgefallen", begründete Geis seine Entscheidung.

Mit den Rheinländern befindet sich der Mittelfeldmann aktuell auf Aufstiegskurs. So könnte Geis, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, in der kommenden Spielzeit auf seine Ex-Kollegen von Schalke 04 treffen.