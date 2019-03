Lars Ricken: BVB kennt vielleicht jedes Talent der Welt

Lars Ricken ist Nachwuchskoordinator beim BVB

Mit Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski und Shinji Kagawa hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren schon viele junge Spieler zu Stars entwickelt. Für BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken liegt dies an der guten Talentsichtung der Schwarz-Gelben.

"Unsere Scouting-Abteilung ist so gut und professionell, dass wir jeden talentierten Spieler in Europa kennen, vielleicht sogar in der Welt", verreit der 42-Jährige gegenüber "bundesliga.com".

Doch nicht nur das: "Wir haben die finanziellen Mittel, um diese Talente auch zu kaufen", fügte der Champions-League-Sieger von 1997 an.

In dieser Saison sorgte bislang besonders Jadon Sancho für Furore. 2017 wechselte der 18-Jährige für rund acht Millionen Euro von Manchester City zum BVB.

"Ich denke, dass unsere Fans sehr Stolz auf Spieler wie Jadon Sancho sind, weil er ein sehr junger Profi ist. Jeder Klub auf der Welt ist wegen ihm neidisch auf uns", äußerte sich Ricken zum England-Juwel.

Neben den kostengünstigen Einkäufen brachte der BVB auch schon einige Spieler aus der eigenen Jugend hervor. Für Ricken bedeutet dies aber nicht zwangsläufig mehr Loyalität. Entscheidend sei immer die Einstellung.