Trotz Fortuna-Kritik: KFC wechselt nach Düsseldorf

KFC Uerdingen spielt bald im Stadion von Fortuna Düsseldorf

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat für die kommende Saison eine neue Heimspielstätte gefunden.

Die Krefelder empfangen in der Spielzeit 2019/20 ihre Gäste in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Das teilte die zuständige Stadionbetreibergesellschaft D.Live am Dienstag mit.

Derzeit trägt der KFC seine Heimspiele im Stadion des Zweitligisten MSV Duisburg aus, dort begrüßte der Tabellenfünfte bislang im Schnitt nur 4107 Zuschauer pro Spiel. Das heimische Grotenburg-Stadion steht wegen Umbaumaßnahmen frühestens im Spätsommer 2020 wieder zur Verfügung.

In der kommenden Saison teilt sich Uerdingen das Stadion mit dem Erstligisten Fortuna Düsseldorf, der einer Öffnung der Südtribüne bei KFC-Heimspielen zustimmen muss.

"Wir können durch den vereinbarten Mietpreis weiter das wirtschaftliche Defizit unserer Gesellschaft verringern und die Auslastung der Arena erhöhen. Themen, die unsere Heimmannschaft Fortuna Düsseldorf betreffen – zum Beispiel Termin-Vorrang, Rasenabnutzung oder Branding – werden entsprechend berücksichtigt", sagte D-Live-Geschäftsführer Michael Brill.

Zuletzt hatte die Fortuna Kritik am Umzug des KFC geäußert. "Unser Ziel ist es, dass die Arena eine Fortuna-Arena wird. Da hilft es nicht, wenn dort ein anderer Verein spielt", sagte Vorstandschef Robert Schäfer: "Es ergeben sich daraus Folgeprobleme, die wir noch gar nicht absehen können."