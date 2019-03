Enthüllt: Bentaleb ignorierte Stevens-Ansage

Bentaleb hielt sich nicht an die Ansage von Huub Stevens

Beim FC Schalke brennt in diesen Tagen nicht nur sportlich der Baum. Auch abseits des Platzes gab es am Wochenende schon wieder Ärger. Urheber: Nabil Bentaleb, der eine Vorgabe von Neu-Trainer Huub Stevens nicht beachtete und vom Niederländer daraufhin aus der Mannschaft geschmissen wurde.

Aufgrund einer "disziplinarischen Verfehlung" werde Nabil Bentaleb vorerst aus der Bundesligamannschaft geworfen und in die U23 strafversetzt, teilte der FC Schalke einen Tag nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig mit. Wie genau die Verfehlung des 24-Jährigen aussah, verrieten die Königsblauen nicht.

Die "Bild" will nun herausgefunden haben, was zur Suspendierung des Mittelfeldspielers geführt hat. Demnach setzte sich Bentaleb über eine deutliche Ansage von Huub Stevens hinweg.

Der Niederländer forderte Bentaleb auf, trotz Verletzung zum Spiel in die Arena zu kommen. Der Spieler widersetzte sich jedoch und verzichtete auf den Besuch im Stadion. Anders als der ebenfalls verletzte Amine Harit, der auf Krücken in der Arena erschien.

Rückkehr in die Schalker Mannschaft möglich

Gemeinsam mit dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider soll Schalkes "Jahrhunderttrainer" Bentaleb am Sonntagmorgen über die Suspendierung informiert haben. Eine Rückkehr in den Profikader sei allerdings jederzeit möglich, hieß es. Ob es so weit kommt, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

Bentaleb steht offenbar schon länger auf Schalkes Streichliste. Obwohl der Mittelfeldspieler zu den besten Fußballern im Knappen-Kader gehört, ist er laut "Sport Bild" aufgrund seiner stark schwankenden Leistungen verzichtbar. Schalke erhofft sich eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den 24-Jährigen, der bei einigen englischen Erstligisten hoch im Kurs steht.