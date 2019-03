Brazzo: "Interessiert mich nicht, was Hoeneß sagt"

Hasan Salihamidzic reagiert genervt auf Nachfragen

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor des FC Bayern, hat genervt auf Nachfragen um eine mögliche feste Verpflichtung von Mittelfeld-Star James Rodríguez reagiert.

Nach dem 6:0-Sieg mit James' Dreierpack gegen Mainz 05 am Sonntag wurde Salihamidzic in der Mixed-Zone auf die Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß angesprochen, wonach Trainer Niko Kovac über den Verbleib des Kolumbianers entscheidet.

"Was sagen Sie mir immer, was der Uli Hoeneß gesagt hat? Das interessiert mich doch nicht, was der Uli Hoeneß gesagt hat. Jede Frage fängt mit Uli Hoeneß an. Uli Hoeneß, Uli Hoeneß. Wollt Ihr mich was fragen?" erwiderte der genervte Salihamidzic laut "Bild" den Reportern. "Wenn der Uli Hoeneß was sagt, dann fragt doch Uli Hoeneß alles. Ich will doch nicht Uli Hoeneß' Aussagen kommentieren. Das interessiert mich doch nicht."

Niko Kovac soll über Bayern-Zukunft vom James Rodríguez entscheiden

James Rodríguez ist noch bis zum Sommer von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen. Die Münchner können eine Kaufoption über 42 Millionen Euro ziehen. Dazu hatte Hoeneß nach dem Mainz-Spiel erklärt, der FC Bayern müsse "das in der Gesamtbetrachtung am Ende entscheiden, ob man das macht oder nicht." Die Entscheidung liegt aber wohl vor allem bei Niko Kovac. "Schlussendlich muss der Trainer uns sagen, was er will", meinte Hoeneß.

Salihamidzic widersprach dem. Die Entscheidung wird demnach anders gefällt. "Dann setzen sich natürlich Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Niko Kovac und Hasan Salihamidzic zusammen und entscheiden. Wir sind Bayern München, da entscheiden alle zusammen", meinte der Sportdirektor. "Wir werden so reden, dass wir am Ende des Tages aus dem Raum gehen und alle der gleichen Meinung sind. So funktioniert das beim FC Bayern."