Medien: Schalke beschäftigt sich mit Patrick Herrmann

Patrick Herrmann könnte Schalke 04 verstärken

Der Vertrag von Patrick Herrmann beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach läuft am Ende der Saison aus. Interessenten am 27-Jährigen sollen bereits Schlange stehen. Nun hat wohl auch der FC Schalke 04 angeklopft.

Wie der "kicker" berichtet, spielt Herrmann in den Transferplanungen der Schalker eine Rolle. Die Verantwortlichen der Königsblauen haben sich demnach bereits nach dem Flügelstürmer erkundigt.

Allerdings müsse man in Gelsenkirchen abwarten, in welche Richtung sich die Personalplanungen entwickeln. Noch ist unklar, wer Schalke in der nächsten Saison trainieren wird. Außerdem ist der Job des Sportdirektors noch vakant.

Die Zukunft von Herrmann bei Gladbach ist ungewiss. Richtungsweisende Gespräche sollen aber zeitnah stattfinden. "Wir bewegen uns auf Ende März zu, da ist es ganz normal, dass der Zeitpunkt näherrückt, um sich zusammenzusetzen", bestätigt der 27-Jährige. Zeitdruck verspüre er dabei aber nicht, betonte aber: "Irgendwann möchte man natürlich schon Klarheit, was ab Sommer passiert."

Gladbach ist Herrmanns "erster Ansprechpartner"

Im Team von Trainer Dieter Hecking gehört Herrmann nicht zum unumstrittenen Stammpersonal. Erst fünf Mal stand der zweifache Nationalspieler in dieser Saison in der Startelf.

Dennoch kann er sich einen Verbleib in Gladbach vorstellen. "Die Borussia ist erster Ansprechpartner, wenn es um meine Zukunftsplanung geht. Das versteht sich von selbst, wenn man seit 2008 in diesem Verein ist", erklärte Hermann.

Dennoch würde er natürlich lieber jede Woche in der Startelf stehen. "Ich bin immer dabei, mache meine Spiele und habe im neuen Jahr auch schon ein Tor erzielt. Von dieser Seite her ist alles in Ordnung. Das war in der Hinrunde, als ich zwischendurch gar nicht im Kader stand, anders", so Herrmann.

Der Gladbacher wurde in den vergangen Wochen bereits mit dem VfB Stuttgart sowie mit den Premier-League-Klubs Crystal Palace, Newcastle United und dem FC Southampton in Verbindung gebracht.

Die englischen Erstligisten sollen sich schon nach der Verfügbarkeit des Rechtsaußen erkundigt haben.