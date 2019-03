Medien: Bayern führt Sondierungsgespräche im Pépé-Poker

Nicolas Pépé ist der zweitbeste Scorer der Ligue 1

Außenstürmer Nicolas Pépé von OSC Lille wird seit Wochen mit einem Wechsel in die Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht. Der FC Bayern soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Ein Angebot wurde allerdings offenbar - entgegen französischer Meldungen - noch nicht abgegeben.

Wie "Sky" am Donnerstag berichtet, hat der FC Bayern bei OSC Lille noch keine Offerte hinterlegt. Zuvor hatte "beIn Sports France" vermeldet, der deutsche Rekordmeister habe satte 80 Millionen Euro für den 23-Jährigen geboten.

Allerdings, so "Sky" weiter, führen die Münchner Sondierungsgespräche und zeigen durchaus Interesse, den Flügelstürmer unter Vertrag zu nehmen.

Neben dem FC Bayern sollen auch andere europäische Topklubs Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Nicht ohne Grund: In der aktuellen Saison erzielte der Franzose mit den ivorischen Wurzeln 17 Tore und lieferte acht Vorlagen.

Auch dank dieser beeindruckenden Quote steht Lille derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz in der Ligue 1.

Der Vertrag des Stürmers ist in Lille noch bis 2022 gültig.