Schalke reist mit nur 13 Profis nach Sevilla

Huub Stevens reist mit dem FC Schalke 04 nach Sevilla

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sich unter Aufsicht von Neu-Trainer Huub Stevens am Donnerstag auf die Reise nach Spanien gemacht. Der S04-Tross nimmt in Sevilla an einem Turnier teil.

Mit dabei sind allerdings nur 13 Spieler aus dem Profi-Kader der Königsblauen. Acht Jugendspieler komplettieren das Aufgebot der Schalker, die am Freitag (20:45 Uhr) beim Trofeo Antonio Puerta auf den FC Sevilla treffen.

Gegen den Tabellensechsten der spanischen Primera División könnte Mittelfeldspieler Omar Mascarell sein Comeback feiern. "Omars Rückkehr ist wichtig, damit wir wieder eine Alternative mehr haben", wird Stevens auf der Vereinsseite zitiert. Der Sommer-Neuzugang fehlte zuletzt wegen Leistenproblemen.

Ohnehin will der neue Schalke-Coach vor allem den Spielern Einsatzmöglichkeiten im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán geben, die zuletzt wenig Bewährungschancen erhalten hatten. Neben den verletzten Spielern (Alessandro Schöpf, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Guido Burgstaller, Ralf Fährmann) fehlt Schalke in Sevilla derweil ein Sextett, das für Länderspiele abgestellt wurde: Breel Embolo, Yevhen Konoplyanka, Rabbi Matondo, Weston McKennie, Hamza Mendyl und Salif Sané.