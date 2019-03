FC Bayern bestreitet Testspiel gegen Arsenal

Gibt's in Carson ein Wiedersehen von Thomas Müller und Mesut Özil?

Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München trifft in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 auf den FC Arsenal aus der englischen Premier League.

Im Rahmen des International Champions Cup spielen die Münchner am 17. Juli in Carson, im US-Bundesstaat Kalifornien gegen die Londoner, berichtet die "L.A. Times". Gegen wen die Bayern im Rahmen des ICC noch antreten werden, soll am 27. März in New York verkündet werden.

Der International Champions Cup wurde 2013 ins Leben gerufen. Seitdem treffen internationale Spitzenklubs in der Saison-Vorbereitung in Asien, Amerika und Europa in einer Serie von Vereins-Freundschaftsspielen aufeinander. 2018 nahmen 18 europäische Spitzenmannschaften aus sechs Nationen am ICC Teil. Die Vertreter aus der Bundesliga waren der FC Bayern und Borussia Dortmund.

Im vergangenen Sommer absolvierte im neuen Modus jedes Team drei Spiele und wurde anhand der Ergebnisse in einer Gesamt-Abschlusstabelle gewertet. Titelverteidiger ist Tottenham Hotspur.