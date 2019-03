Jugendtrainer schwärmt von Sancho

Jadon Sancho ist einer der Shootingstars der laufenden Saison

In nur wenigen Monaten hat sich Jadon Sancho im Trikot des BVB von einem talentierten Youngster zu einem europaweit begehrten Spieler entwickelt. Das Tempo seines Aufstiegs war so nicht vorherzusehen, dass der Engländer das Zeug zu einem echten Superstar hat, erkannte sein Jugendtrainer allerdings schon früh.

"Er war ein echtes Talent, er war jemand der einfach nur spielen wollte", erinnerte sich der ehemalige Watford-Nachwuchscoach Chris McGuane im "talk-SPORT"-Gespräch an seine ersten Eindrücke vom damals noch sehr jungen Sancho.

"Wir musste ihm die richtige Umgebung geben, damit er zeigen kann, was er drauf hat", schilderte McGuane, der zwischen 2010 und 2015 maßgeblich für die Ausbildung des heute 19-Jährigen verantwortlich war. "Man hat schon gesehen, dass da ein echtes Talent war, das es weit bringen könnte. Es ist sehr schwer, einen Neun-, Zehn-, Elf- oder Zwölfjährigen zu bewerten und zu sagen, wie es enden wird", so McGuane.

Bei Sancho sei jedoch klar gewesen, dass er die nötige Entschlossenheit mitbringt. "Er wollte in allen Dingen der Beste sein. Ich denke, das sieht man jetzt daran, wie er sich in kürzester Zeit entwickelt hat. Das Ganze Lob dafür gebührt ihm und seine Familie", schwärmte McGuane, der mittlerweile als Nachwuchstrainer bei Newcastle United angestellt ist.

Den Wechsel Sanchos zum BVB bezeichnete McGuane rückblickend als "mutig. Er hat den Schritt gewagt. Es überrascht mich nicht, weil alles was Jadon will, ist auf dem höchsten Level Fußball spielen und sich selbst herauszufordern". Sollte der BVB dem Engländer Spielzeit in der ersten Mannschaft versprochen haben, "überrascht mich der Weg, den er gewählt hat, nicht", sagte Sanchos Ex-Coach.

Dass Sancho eines Tages auch für einen Klub in der Premier League spielen könnte, steht für McGuane außer Frage: "Er hatte alle Fähigkeiten und das Talent, dazu fast die gesamte Welt vor sich. Es liegt alles an Jadon. Die Frage ist, wo er selbst seine Zukunft sieht. Im Moment genießt er den Fußball bei Borussia Dortmund. Sie haben ihm eine fantastische Möglichkeit gegeben, sich zu zeigen. Und ich bin mir sicher, dass sie ihn nicht abgeben wollen."

So gut Sancho jetzt schon ist, so weit ist laut McGuane der Weg, der noch vor dem Teenager liegt: "Er bekommt großartige Unterstützung von Borussia Dortmund und Gareth [Southgate] in der Nationalmannschaft. Es wird sich gut um ihn gekümmert. Er muss sich weiter entwickeln und Leistung zeigen." Dann sei er sicherlich auch ein Kandidat, der für England bei der WM 2022 in Katar auflaufen werde, ist sich der Nachwuchstrainer sicher.