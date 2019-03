Stevens begnadigt Bentaleb und nimmt ihn in die Pflicht

Schalkes Interims-Trainer Huub Stevens will Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb eine neuen Chance geben

Das dritte Engagement von Huub Stevens als Coach des FC Schalke 04 dürfte auch sein schwierigstes werden. Der niederländische Jahrhunderttrainer der Knappen muss den amtierenden Vizemeister vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren. Für den 65-Jährigen war dennoch klar, dass er S04 hilft.

"Mir wäre es lieber gewesen, nicht in dieser Position als Interimstrainer zu sein, aber als die Frage kam, habe ich gesagt: Ich lasse Schalke nicht im Stich", stellt Stevens im Gespräch mit dem "kicker" klar. Der Mann aus Sittard übernahm Mitte März von Domenico Tedesco. Vor allem das Umfeld auf Schalke sei speziell und eine Herausforderung, so Stevens, der jedoch ergänzt, dass es diese Mischung ist, die den Klub ausmacht: "Das macht Schalke aus, deshalb liebe ich Schalke."

Der Knurrer von Kerkrade, wie Stevens auf Schalke liebevoll genannt wird, lobte zwar die Arbeit seines Vorgängers ("Domenico Tedesco hat auf seine Art trainiert, und er hat es gut gemacht"), knüpft aber nur bedingt an dessen Entscheidungen an. Während Alexander Nübel wohl vorerst die Nummer eins bleibt, haben die zuvor ausgemusterten Amine Harit und Mark Uth eine neue Chance erhalten. Stevens suspendierte hingegen Nabil Bentaleb, will aber auch dem Algerier nun eine zweite Chance geben.

"Die Hintergründe gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber eines kann ich sagen: Auch Nabil wird eine zweite Chance bekommen", erklärt Stevens. "Aber er allein muss die Tür öffnen." Stevens hatte Bentaleb aus dem Profikader gestrichen, weil er beim vergangenen Heimspiel gegen Leipzig nicht im Stadion war. Dieses Fehlen hatte Bentaleb mit der Geburt seiner Zwillinge begründet.

Stevens: Abstieg mit Schalke 04? "Natürlich denkt man darüber nach"

Stevens sprach zudem über einen möglichen Abstieg mit Schalke. "Natürlich denkt man darüber nach", sagte er. Aber "Angst ist der falsche Ratgeber. Genau das sage ich auch meinen Spielern. Sie sollen weder ängstlich noch überheblich sein."

Im ersten Spiel des Trainer-Rückkehrers verlor seine Mannschaft am 26. Spieltag 0:1 gegen RB Leipzig. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga liegt Schalke auf dem 15. Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Am 30. März (15:30 Uhr) spielen die Gelsenkirchener in einem direkten Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf bei Hannover 96.