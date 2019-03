Medien: Boateng-Abschied beschlossene Sache

Jérôme Boateng wird den FC Bayern wohl im Sommer verlassen

Aus der Transferoffensive des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München geht Innenverteidiger Jérôme Boateng wohl als Leidtragender hervor.

Wie die "SZ" berichtet, steht bereits fest, dass der 30-Jährige die Münchner im Sommer verlassen wird. Ein Abnehmer für den aussortierten Nationalspieler sei aber noch nicht gefunden.

Neben Boateng muss sich offenbar auch Mats Hummels Sorgen um seine Zukunft bei den Bayern machen. Mit Lucas Hernández von Atlético Madrid und Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart haben die Münchner bereits zwei hochkarätige Abwehrspieler verpflichtet.

Mit Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam bemühen sich Uli Hoeneß und Co. offenbar um einen weiteren Innenverteidiger. Die Transferoffensive sei laut "SZ" ein "unmissverständliches Signal" an Boateng und Hummels.

Beide Routiniers sind vertraglich noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden. Gerade Boateng wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Im Sommer stand der ehemalige Hertha-Profi wohl kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Auch Manchester United hat angeblich bereits die Fühler ausgestreckt.