Schulz lobt Coach Nagelsmann

Nico Schulz wurde unter Julian Nagelsmann zum Nationalspieler

Nico Schulz hat sich am Rande der Partie seiner TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen äußert positiv über seinen Cheftrainer Julian Nagelsmann geäußert.

Im Interview bei "Eurosport" stand der Nationalspieler am Freitagabend Rede und Antwort, da er seinen Kraichgauern beim 4:1-Erfolg gegen die Werkself gesperrt nicht zur Verfügung stand.

... über das Spiel der Nationalmannschaft und seinen Siegtreffer: "Natürlich ist mein Telefon explodiert, auch schon als ich noch auf dem Feld stand. In erster Linie war es eine große Erleichterung beim gesamten Team. Bei mir persönlich natürlich auch. In Holland mit einem guten Spiel zu gewinnen, hat uns als Mannschaft gutgetan. Das ist das, was mir auch persönlich wichtig war - dass wir als Team ein Spiel am Ende wieder gewinnen."

... über Julian Nagelsmann: "Er hat mich insbesondere auf taktischer Ebene besser und variabler gemacht. Durch ständige Videoanalysen, aber nicht nur mit mir in Einzelsitzungen, sondern auch im Team. Er zeigt dir Räume auf, wo du dich aufhalten kannst, die auch gut für die Mannschaft sind. Wir haben so viel mit Julian erlebt und eine herausragende letzte Saison mit ihm gehabt. Wir haben alle zusammen in der Champions League gespielt, und es ist das mindeste, auf dem Platz alles für ihn zu geben.

Ob wir dann gewinnen oder verlieren, müssen wir dann sehen. Ich persönlich mache mir derzeit keine Gedanken, denn noch ist Julian ja da und wir haben noch viele Spiele mit ihm zu gehen. Wir wollen dies bestmöglich lösen. Auch für ihn, denn der Verein hat ihm auch viel zu verdanken. Wie es dann sein wird, wenn Nagelsmann nicht mehr da ist, sehen wir dann. Es wird sicher nicht einfach, weil er ein herausragender Trainer ist, der auch nicht so einfach zu ersetzen ist."