Offiziell! FC Bayern verpflichtet nächstes DFB-Ass

Torhüterin Carina Schlüter wechselt zum FC Bayern

Frauenfußball-Vizemeister FC Bayern München hat zur kommenden Saison Nationaltorhüterin Carina Schlüter verpflichtet.

Die 22-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten SC Sand und unterzeichnete beim Champions-League-Halbfinalisten einen Zweijahresvertrag bis 2021. Das teilten die Bayern am Dienstag mit.

Die derzeitige Stammtorhüterin Manuela Zinsberger wird den Verein nach Saisonende verlassen. Neuzugang Laura Benkarth ist nach einem Kreuzbandriss in dieser Saison bislang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit, mich in München sportlich weiterzuentwickeln. Der FC Bayern ist definitiv eine gute Adresse, um professionell auf hohem Niveau zu trainieren", wird Schlüter auf der Homepage der Münchner zitiert. "So professionelle Bedingungen, wie sie die Mannschaft am FC Bayern Campus hat, kann man sich als Fußballerin nur wünschen. Ich freue mich schon sehr darauf, dies bald meine Heimat nennen zu können."

Vor Schlüter hatte der FC Bayern bereits die Nationalspielerinnen Linda Dallmann (SGS Essen) und Giulia Gwinn (SC Freiburg) unter Vertrag genommen. Ebenfalls aus Freiburg kommt der neue Coach Jens Scheuer, der die Nachfolge von Meister-Trainer Thomas Wörle antritt.