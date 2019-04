BVB vor 30-Millionen-Offerte für 17-jährigen Brasilianer

Reinier Jesus Carvalho soll auch das Interesse von Borussia Dortmund geweckt haben (Bildquelle: Twitter Brazil Football)

Nach dem Transfer des Argentiniers Leonardo Balerdi im vergangenen Winter soll Borussia Dortmund das nächste Talent aus Südamerika im Blick haben. Zahlt der BVB eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro für einen 17-jährigen Brasilianer?

Laut "Bild" steht Reinier von Flamengo Rio de Janeiro auf dem Dortmunder Einkaufszettel. Das Problem: Sein Noch-Arbeitgeber verlangt angeblich 30 Millionen Euro für das Juwel - ein hohes finanzielles Risiko für den BVB, angesichts der fehlenden Erfahrung des Spielers. Denn Reinier kam bislang noch kein einziges Mal für die Profis von Flamengo zum Einsatz.

Dafür sorgte der Youngster in der brasilianischen U17-Nationalmannschaft für Furore. In zehn Partien für die "kleine Selecao" gelangen dem Zehner fünf Treffer.

BVB mit Konkurrenz im Poker um Reinier

Die Interessenten stehen jedenfalls Schlange: Bereits Anfang April berichtete das französische Portal "Le10Sport", dass sich zahlreiche europäische Top-Klubs um Reinier bemühen, die Verhandlungen mit dem BVB aber am weitesten fortgeschritten sind.

In der Meldung war von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in Reiniers Vertrag die Rede. Der AC Milan sei allerdings sogar bereit, 70 Millionen Euro für den Rechtsfuß zu zahlen.

Auch die beiden Manchester-Klubs, Juventus sowie PSG haben demnach angedeutet, im Poker um Reinier mitmischen zu wollen. Real Madrid soll, ebenso wie der BVB, bereits an Flamengo herangetreten sein.