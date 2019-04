Gladbach denkt weiter über Rückholaktion von Kruse nach

Max Kruse trifft mit Werder Bremen am 28. Spieltag auf Ex-Klub Gladbach

Die Vertragsverlängerung von Max Kruse bei Werder Bremen gestaltet sich zäh. Im Sommer läuft das Arbeitspapier des formstarken 31-Jährigen aus. Vor dem Wiedersehen mit seiner alten Liebe Borussia Mönchengladbach am Sonntag keimen erneut Gerüchte um eine Rückkehr des Edeltechnikers an den Niederrhein auf.

Wie der "Express" berichtet, denkt Gladbach weiter über eine Rückholaktion des einstigen Publikumslieblings nach. Kruse verkörpere den Spielertypen "Schweinehund", der dem Kader aktuell abgehen soll, schreibt das Boulevard-Blatt.

Angeblich ist Manager Max Eberl die treibende Kraft hinter den Bemühungen. "Max Kruse ist ein super Spieler. Er ist einen großartigen Weg gegangen nach der schweren Verletzung, die er zu Beginn seiner Karriere hatte", schwärmte der 45-Jährige erst kürzlich.

Kruse spielte bereits von 2013 bis 2015 für Mönchengladbach (77 Spiele, 25 Tore, 22 Vorlagen), ehe er für zwölf Millionen Euro zum VfL Wolfsburg wechselte. Dort wurde der Stürmer jedoch nicht glücklich und schloss sich nur ein Jahr später wieder seinem Jugendklub Werder an.

Max Kruse vermeidet Bekenntnis zu Werder Bremen

An alter Wirkungsstätte blühte der Ex-Nationalspieler auf und führt die Bremer mittlerweile als Kapitän aufs Feld. Zuletzt präsentierte sich Kruse mit zehn Scorerpunkten in fünf Ligaspielen in absoluter Top-Form.

Ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber vermied er unter der Woche. "Ich habe gerade gar keine Zeit mich mit irgendwelchen Gerüchten zu beschäftigen", sagte Kruse im Vorfeld des Pokalspiels beim FC Schalke 04. Auch bei den Königsblauen wurde der Offensivmann jüngst gehandelt.

Seinen Verbleib an der Weser knüpft Kruse an die Qualifikation für das internationale Geschäft: "Jeder weiß, dass ich mich bei Werder wohl fühle. Aber ich habe den Anspruch, kommende Saison noch einmal im Europacup spielen."