Reus angefressen: "Die zweite Hälfte ist unerklärlich"

Marco Reus und der BVB entgingen nur knapp einem Remis

Mit Ach und Krach hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Samstagabend die Tabellenführung zurückerobert. Der 2:1-Sieg gegen Mainz 05 fiel denkbar knapp aus. Die drei Punkte hatte die Borussia vor allem Torhüter Roman Bürki zu verdanken. BVB-Kapitän Marco Reus sprach hinterher Klartext.

"Es war natürlich nicht unser Plan, dass Roman uns hier in einem Heimspiel die drei Punkte rettet. Die zweite Halbzeit war einfach schlecht, das müssen wir sagen", so der Angreifer nach der Partie bei "Sky".

Eine Antwort auf die Frage, warum die Dortmunder nach der überlegen geführten ersten Halbzeit derart einbrachen, hatte Marco Reus aber nicht parat. "Keine Ahnung, warum wir da nicht mehr Fußball gespielt haben. Wir haben uns viel zu wenig bewegt und hatten ganz, ganz wenige Torchancen - die zweite Halbzeit ist für mich unerklärlich."

Ein solcher Bruch, so der 29-Jährige weiter, dürfe der Mannschaft in der Schlussphase der Saison nicht passieren. Mainz sei nach den ersten 45 Minuten "eigentlich tot". Reus fasste die Leistung insgesamt ernüchtert zusammen: "Wir müssen dann ehrlich sagen, dass wir das Spiel mit Hängen und Würgen gewonnen haben."

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fand in der Nachbetrachtung deutliche Worte. "Die zweite Hälfte war absolut schwach, sie war kraftlos und ideenlos. Es war kein Konzept festzustellen."

In der Defensive "haben sie geschwommen, wie in München in der vergangenen Woche. Mainz war drauf und dran, mindestens einen Punkt mitzunehmen." Der BVB mache "einen müden und kaputten Eindruck", so Matthäus weiter.

BVB-Kapitän Reus: Meisterkampf mit Bayern bleibt spannend

Unterdessen widersprach Marco Reus Meldungen, in der Woche nach der Niederlage in München, Einzelgespräche mit seinen jungen Kollegen geführt zu haben, um diese wieder in die Spur zu bekommen. Dies sei "völlig falsch", innerhalb der Mannschaft habe man "genug Spieler, die auch Erfahrung haben, die auch etwas sagen können".

Gleichzeitig richtete Reus einen klaren Appell an das Team: "Ich erwarte, dass so ein Spiel wie letzte Woche nicht noch einmal passieren kann, vor allem in der Art und Weise nicht. Wir müssen einfach versuchen, so zu spielen, wie heute in der ersten Halbzeit. Dann sind wir eine gute Mannschaft." Klar ist für den Kapitän: "Wenn du Meister werden willst, dann musst du an deine Grenzen gehen und auch darüber hinaus."

Der Kampf um die Meisterschaft gegen den FC Bayern, der am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf nachlegen muss, bleibe dem 15-fachen Torschützen des BVB "bis zum Ende spannend".