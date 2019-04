Klopp macht Bayern bei Werner Konkurrenz

Timo Werner wird RB Leipzig wohl im Sommer verlassen

Erst am Samstag hatte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff angedeutet, dass Timo Werner den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig im Sommer verlässt. Ein Wechsel zum FC Bayern München gilt als naheliegend. Doch nun grätschen offenbar drei Topklubs dazwischen.

Wie die "Bild" berichtet, sind die Münchner zwar Favorit, doch mit dem FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Real Madrid steigen gleich drei heiße Anwärter in den Poker um den Nationalstürmer ein.

Demnach will Leipzig allen ernsthaften Interessenten die Chance zugestehen, ein Angebot abzugeben. Das Wettbieten ist also eröffnet. Die Sachsen fordern offenbar mindestens 40 Millionen Euro für Werner. Die zahlreichen Interessenten könnten den Preis noch in die Höhe treiben.

Werners Kontrakt bei RB läuft noch bis Juni 2020. RB will den Vertrag entweder verlängern oder den 23-Jährigen schon in diesem Jahr ziehen lassen, um zumindest noch eine hohe Ablöse zu kassieren.

"Wir wollen bekanntermaßen mit ihm verlängern. Aber er hat uns signalisiert, dass er eher nicht verlängern möchte", hatte Mintzlaff am Samstag bei "Sky" gesagt.

Die "Sport Bild" hatte bereits über eine Einigung von Werners Berater Karlheinz Förster und dem FC Bayern berichtet. Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick dementierte die Spekulationen allerdings: "Ich hatte ein längeres Telefonat mit seinem Berater, der mir versichert hat, dass es keine Vorab-Vereinbarungen oder sonst etwas in dieser Art gebe."