Entscheidung gefallen: Jovic bleibt in Frankfurt!

Luka Jovic hat einen Vertrag bis 2023 bei Eintracht Frankfurt unterschrieben

Monatelang zog sich der Poker um Luka Jovic von Eintracht Frankfurt hin. Nun ist klar: Der Stürmer bleibt beim Fußball-Bundesligisten. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Die Eintracht hat also die Kaufoption für Jovic gezogen und den Serben bis 2023 an sich gebunden. Zuvor kickte der 21-Jährige auf Leihbasis von Benfica in Frankfurt.

Rund sieben Millionen Euro soll der Deal gekostet haben. Theoretisch könnte die Eintracht Jovic nun für ein Vielfaches dieser Summe weiterverkaufen. Dies steht aber wohl nicht zur Diskussion.

"Die Entwicklung von Luka bei uns ist sehr erfreulich. Für uns war es gar keine Frage, dass wir ihn fest an den Klub binden wollten", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Es ist für uns wichtig, dass wir ihn an die Eintracht gebunden haben."

Jovic wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel zu einem europäischen Topklub in Verbindung gebracht. Der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Bayern München sollen am Nationalspieler interessiert gewesen sein.

Laut spanischen Medienberichten waren gerade Barca und Real bereit, bis zu 65 Millionen Euro für Jovic auf den Tisch zu legen. Auch die Münchener sind wohl mit einer 65-Millionen-Euro-Offerte abgeblitzt.

Jovic war als 19-Jähriger im Sommer 2017 aus Lissabon zur Eintracht gewechselt, mit der er im vergangenen Sommer den DFB-Pokalsieg feierte.