Klopp fiebert Duell gegen Messi entgegen

Jürgen Klopp freut sich auf das Duell mit Lionel Messi

Jürgen Klopp freut sich nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League schon auf die Duelle mit dem FC Barcelona - aber erst später.

"Ich freue mich wirklich darauf, gegen Barca zu spielen. Aber am Sonntag geht es für uns gegen Cardiff. Das habe ich jetzt im Kopf, und nicht, wie wir gegen Barcelona spielen. Ich freue mich darauf, aber nicht heute", sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem 4:1-Sieg beim FC Porto.

Über das Duell mit Lionel Messi sagte Klopp: "Gott sei Dank muss ich darüber heute Nacht nicht nachdenken. Und Gott sei Dank haben ich noch ein paar mehr Nächte, um darüber nachzudenken. [...] Ich habe nie in einem Pflichtspiel gegen Barcelona gespielt, deswegen freue ich mich sehr darauf."

Klopp schwärmt: "Unglaublich, was für ein Wettbewerb"

Liverpool ist der einzige der vier Halbfinalisten, der schon vor einem Jahr die Vorschlussrunde erreicht hatte. "Ich bin wirklich stolz auf das, was meine Jungs heute erreicht haben. Unglaublich, was für ein Wettbewerb. Wir stehen zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale, verrückt", sagte Klopp.

Klopp hat seit seinem Amtsantritt am Mersey 2015 mit Liverpool zwar schon dreimal ein Finale erreicht, ein Titel als Krönung blieb ihm aber bislang verwehrt. Im Vorjahr verlor er das Endspiel der Champions League gegen Real Madrid (1:3). In dieser Saison können die Reds auch noch die englische Meisterschaft gewinnen.