FC Bayern ohne Ribéry gegen Bremen

Franck Ribéry flog nicht mit nach Bremen

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister muss im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20:45 Uhr) bei Werder Bremen auf den Franzosen Franck Ribéry verzichten.

Nachdem Ribéry am Dienstag zunächst im Abschlusstraining fehlte, flog der 36-Jährige anschließend nicht mit nach Bremen. Muskuläre Probleme verhindern den Einsatz des Routiniers am Mittwochabend.

Optionen für das Spiel gegen Bremen sind dagegen Mats Hummels und James Rodríguez. Das Duo nahm bereits am Montag wie gewohnt am Training teil und trat die Reise an die Weser wie geplant an. Hummels wird in der Partie mit Jérôme Boateng die Innenverteidigung bilden, da Niklas Süle gesperrt fehlt.

Leichte Entwarnung gibt es auch bei David Alaba, der am Montag nur individuell trainieren konnte, am Dienstag aber mit nach Bremen flog und wohl spielen kann.

Weiterhin fehlen wird dagegen Arjen Robben. "Er fühlt sich besser und klingt sehr viel optimistischer", berichtete Kovac zwar von Fortschritten, die Partie in Bremen kommt für den Niederländer aber noch zu früh.