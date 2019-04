BVB haushoher Favorit im Revierderby gegen Schalke

Der BVB geht als Favorit ins Revierderby gegen Schalke

Laut Sportwettenanbieter "bwin" wird das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 eine klare Sache. Mit Sieg-Quote 1,30 wandern die drei Punkte klar auf das Konto des BVB, während sich der Schalker Kampf gegen den Abstieg mit Quote 8,50 weiter fortsetzt.

Trotz der Dortmunder Favoritenrolle behält der FC Bayern München im Zweikampf um die Tabellenspitze die Oberhand. Die Buchmacher notieren den Rekordmeister, der beim 1. FC Nürnberg antritt, mit Quote 1,13. Sollte dem abstiegsbedrohten Underdog die Sensation gelingen, wird das 16-Fache des Einsatzes ausgezahlt.

Nach der 0:6-Klatsche und dem Aus von Trainer Markus Weinzierl ist der VfB Stuttgart auch gegen den Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach (Quote 2,05) klarer Außenseiter. Ein Befreiungsschlag der Schwaben unter Interimscoach Nico Willig ist mit der Quote 3,40 notiert.

2. Liga: Heiße Duelle um die Plätze hinter Köln

Während der 1. FC Köln (Quote 1,26) am Freitag gegen Darmstadt 98 (Quote 9,75) dem Wiederaufstieg einen großen Schritt entgegenkommt, liefern sich die nachfolgenden Klubs einen spannenden Fight um die Plätze zwei und drei.

Gegen den aktuellen Zweiten Hamburger SV (Quote 2,90) zieht der Vierte Union Berlin mit einem Sieg vor heimischer Kulisse (Quote 2,35) punktmäßig gleich. Im Duell zwischen dem Dritten SC Paderborn und dem nur zwei Punkte schlechter klassierten Fünften FC Heidenheim erwartet "bwin" die Ostwestfalen mit Quote 1,83 als klare Favoriten. Ein Sieg der Heidenheimer ist mit Quote 3,90 notiert.