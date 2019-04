Frankfurt verpflichtet DFB-Talent

Sjoeke Nüsken (l.) verstärkt den 1. FFC Frankfurt

Der siebenmalige Frauenfußball-Meister 1. FFC Frankfurt hat für die kommende Saison Junioren-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken verpflichtet.

Die 18 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die im vergangenen Jahr bei der U20-WM für Deutschland aufgelaufen war, unterschrieb am Main einen bis zum 30. Juni 2022 datierten Dreijahresvertrag.

In der laufenden Saison spielt Nüsken noch mit einer Sondergenehmigung bei den männlichen A-Junioren von Westfalia Rhynern in der U19-Landesliga.

Nüsken ist begeistert: "Für Frankfurt habe ich mich vor allem deshalb entschieden, weil ich glaube, dass das die perfekte Mannschaft ist, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln und in der Frauen-Bundesliga Fuß fassen zu können. Wichtig war mir auch, dass ich mich in der Mannschaft wohlfühle, und schon beim Probetraining in Frankfurt wurde ich sofort im Team aufgenommen und hatte das Gefühl, dass ich hier gut reinpasse."