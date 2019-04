Wildes Gerücht: David De Gea im Fokus des BVB

Um David De Gea und den BVB rankt sich ein wildes Gerücht

Die englische Presse hat mal wieder ganz tief in die Trickkiste gegriffen und überrascht mit einem wilden Gerücht. Angeblich gehört Borussia Dortmund zu den Klubs, die ein Auge auf einen hochgehandelten Keeper geworfen haben. David De Gea von Manchester United soll es dem BVB angetan haben.

Der "Daily Star" will exklusiv erfahren haben, dass Paris Saint-Germain dem Rückhalt ein Angebot unterbreiten will, das De Gea 500.000 Euro pro Woche garantieren würde, nennt neben PSG aber auch Real Madrid und Borussia Dortmund als mögliche Interessenten. Beide Klubs behalten die Entwicklung demnach im Blick.

Dass der Spanier, dessen Vertrag im Sommer 2020 endet, United verlässt, scheint zwar nicht unwahrscheinlich, ein Wechsel nach Dortmund dürfte jedoch keine Rolle spielen.

Der BVB dürfte sich weder gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen können, noch Interesse daran haben, die kolportierte Ablöse von 60 Millionen Euro zu zahlen.

In Manchester wächst derweil die Kritik an De Gea, der sich in den vergangenen Spielen mehrfach entscheidende Patzer leistete.