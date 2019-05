Effenberg fordert "extremen Umbruch" auf Schalke

Stefan Effenberg hat gegen den FC Schalke 04 ausgeteilt

Trotz der misslichen Lage in der Fußball-Bundesliga sorgte der Sieg im Revierderby (4:2) dafür, dass der wolkenverhangene Himmel beim FC Schalke 04 zuletzt merklich aufklarte. Allerdings dürfe sich der Klub von diesem Erfolg keinesfalls blenden lassen, warnte Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei "t-online" und holt zum Rundumschlag gegen die Königsblauen aus.

"Da muss ein extremer Umbruch stattfinden und ich bin sehr gespannt, wie der aussehen wird. Da ist so wahnsinnig viel schief gelaufen in der Saison", analysierte der TV-Experte.

Es sei viel zu einfach, sich jetzt auf die gute Leistung gegen den BVB zu berufen und sich zu fragen, warum man nicht immer so gespielt habe, warnte der 50-Jährige und schob deutliche Kritik nach: "Für Erfolg braucht es Konstanz, auch im Verein – und die gibt es schon seit Jahren nicht."

An den Spekulationen zur Verpflichtung von David Wagner, der in Gelsenkirchen als Wunschkandidat gehandelt wird, wollte sich Effenberg nicht beteiligen. Stattdessen holte der ehemalige DFB-Kicker eher grundsätzlich aus: "Dem Trainer, der sich den FC Schalke antut, dem wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg und ein ganz, ganz dickes Fell. Denn das wird er brauchen."

Effenberg: Jeder Schalke-Trainer ist zuletzt gescheitert

In den letzten Jahren sei es am Ende immer gleich verlaufen: "Egal, wer da hingekommen ist als Newcomer oder gestandener Champions-League-Sieger – er ist am Ende gescheitert."

Mit Blick auf die kommende Spielzeit hat Effenberg wenig Hoffnungen auf Verbesserungen. Es wird "brutal schwierig für Schalke, wieder nach oben zu kommen", so der TV-Experte.

Deshalb der Rat des 50-Jährigen: Die Knappen sollten "bescheiden in die Saison gehen - ohne offizielles Ziel".