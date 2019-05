Bayern beobachtet ten Hag "mit großem Interesse"

Erik ten Hag betreute von 2013 bis 2015 die Amateur-Mannschaft des FC Bayern

Obwohl Niko Kovac mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München immer noch das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holen kann, ist der 47-Jährige nicht unumstritten. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Ex-U23-Coach Erik ten Hag, der mit Ajax Amsterdam derzeit auf furiose Weise Europa erobert, an die Säbener Straße zurückkehren könnte. Ein Medienbericht befeuert die Spekulationen nun.

So behauptet die Münchner "tz", dass Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge die Arbeit ten Hags "mit großem Interesse" beobachte. Kontakt habe es allerdings noch nicht gegeben.

Fakt ist: Der Draht zwischen dem niederländischen Coach und den FCB-Verantwortlichen ist weiterhin gut. Nach seinem zweijährigen Engagement als Trainer der Bayern-Amateure waren beide Seiten 2015 im Guten auseinander gegangen.

Bis heute denkt ten Hag gerne an die Zeit zurück. "Bei einem so großen Verein wie dem FC Bayern mit so prägenden Persönlichkeiten wie Pep Guardiola und auch Matthias Sammer zu arbeiten, war wie ein Sechser im Lotto", schwärmte er in der "Sport Bild".

Über eine Zwischenstation beim FC Utrecht landete ten Hag schließlich bei Ajax. Mit dem Traditionsverein aus Amsterdam mischt er aktuell die Champions League auf. Nach dem 1:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur ist der Einzug ins Endspiel zum Greifen nah. Zuvor hatte der freche Favoritenschreck bereits Seriensieger Real Madrid und Juventus Turin ausgeschaltet. Erfolge, die beim FC Bayern ebenso bleibenden Eindruck hinterließen wie die direkten Duelle in der Gruppenphase der Königsklasse.

Berichte über "Reibungspunkte" beim FC Bayern

In München war ten Hag einst an der Aufgabe gescheitert, die U23 der Bayern in die 3. Liga zu führen. Ein drittes Jahr in der Regionalliga wollte sich der ambitionierte Ex-Profi laut "tz" nicht antun.

Zudem habe es durchaus "Reibungspunkte" gegeben. So hätte ten Hag die damaligen Top-Talente Sinan Kurt und Gianluca Gaudino angeblich häufiger im Regionalliga-Team spielen lassen wollen, wurde von der Sportlichen Leitung jedoch zurückgepfiffen. Ein Ärgernis für den Übungsleiter.

Aus heutiger Sicht freilich eine Lappalie, die einer erneuten Zusammenarbeit wohl kaum im Weg stehen würde. Spätestens nach Ende seines 2020 auslaufenden Vertrags in Amsterdam könnte ten Hag in München wieder ein ernsthaftes Thema werden.