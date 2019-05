Bayer egalisiert Torrekord gegen Frankfurt

Bayer Leverkusen egalisierte Bundesliga-Rekord gegen Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen hat am 32. Spieltag in der Partie gegen DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt einen Bundesliga-Rekord egalisiert.

Die Rheinländer erzielten am Sonntagabend in den ersten 45 Minuten sechs Tore (Halbzeitstand: 6:1).

Zuvor war dies nur Borussia Dortmund am 26. September 1964 (6:2 bei Schalke 04, Halbzeitstand 6:0), Hertha BSC am 18. April 1970 (9:1 gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 6:0), Bayern München am 12. Juni 1976 (7:4 gegen Hertha BSC, Halbzeitstand 6:0) und Borussia Mönchengladbach am 29. April 1978 beim höchsten Sieg der Bundesligageschichte (12:0 gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 6:0) gelungen.

>> Mehr dazu: Die torreichsten Bundesliga-Spiele der Geschichte