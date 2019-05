VfB Stuttgart bestätigt Verpflichtung von Klimowicz

Der VfB Stuttgart hat einen ersten Neuzugang für die Saison 2019/20 verpflichtet

Der Name Diego Klimowicz dürfte vor allem den Fans von Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und VfL Bochum noch immer bestens bekannt sein. Nun wechselt der Sohn des heute 44-Jährigen in die Fußball-Bundesliga und schließt sich dem VfB Stuttgart an.

Nachdem Instituto de Córdoba, der Heimatverein von Mateo Klimowicz, den Transfer bereits vor drei Tagen in einer offiziellen Mitteilung bestätigte, vermeldete am Freitag auch der VfB den Deal als perfekt.

Für den 18-Jährigen überweist der VfB Stuttgart angeblich 1,5 Millionen Euro an den argentinischen Zweitligisten. Eine Million Euro wird in diesem Sommer gezahlt, der Rest wird im Februar 2020 fällig. In Stuttgart unterschreibt Klimowicz einen Vertrag bis zum Juni 2024.

"Mit dem Wechsel zum VfB geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich sehr auf meinen neuen Verein und auf die neue Saison", sagte der Youngster bei seiner Vorstellung.

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Mateo als ersten Neuzugang für die kommende Saison. Er hat sich trotz zahlreicher anderer Interessenten für uns entschieden. Das unterstreicht, dass der VfB für junge, talentierte Spieler eine sehr gute Adresse ist."

Der VfB verpflichtet @MateoKlimowicz. Der 18-Jährige wechselt vom argentinischen Zweitligisten Instituto AC Cordoba nach Stuttgart und unterzeichnet beim #VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.



Herzlich willkommen, Mateo! pic.twitter.com/iyvyzEQO0E — VfB Stuttgart (@VfB) 10. Mai 2019

Zusätzlich zur vereinbarten Ablöse können insgesamt je 100.000 Euro an Instituto de Córdoba fließen, sollte Klimowicz 15, 30, 45 oder 60 Pflichtspiele für den VfB absolvieren. Außerdem sicherte sich der Klub eine Weiterverkaufbeteiligung in Höhe von zehn Prozent zu.

Für den jungen Argentinier bedeutet der Wechsel nach Stuttgart indes auch eine Rückkehr nach Deutschland. Schließlich kickte er, während sein Vater Diego Klimowicz zwischen 2007 und 2009 für den BVB auflief (45 Spiele für Dortmund, elf Tore), in der Jugend der Borussia.

Nach Emiliano Insúa, Santiago Ascacíbar und Nicolás González ist Mateo Klimowicz bereits der vierte Argentinier im Kader des VfB Stuttgart.