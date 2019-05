Rekordtransfer! Leverkusen verpflichtet Kerem Demirbay

Kerem Demirbay wechselt zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen rüstet sich für die Zukunft. Der Fußball-Bundesligist verpflichtete Confed-Cup-Sieger Kerem Demirbay vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim.

Der Spielmacher erhält bei der Werkself einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, die festgeschriebene Ablösesumme für den 25-Jährigen soll 28 Millionen Euro betragen. Der "kicker" schreibt gar von 32 Millionen Euro. Damit ist Demirbay so oder so der teuerste Neuzugang der Leverkusener Vereinsgeschichte. Diesen Titel hatte zuvor Lucas Alario inne, der 2017 für 24 Millionen Euro aus Argentinien an den Rhein wechselte.

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler bezeichnete die Verpflichtung Demirbays als "deutliches Signal für unsere Ambitionen". Man habe sich "für die kommende Saison eine Menge vorgenommen".

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes bezeichnete den Neuzugang als "technisch versierten und strategisch agierenden Mittelfeldspieler, der dabei auch noch torgefährlich ist".

Für Demirbay, der 2016 vom Hamburger SV nach Hoffenheim gekommen war, ist sein Wechsel "der nächste Step nach drei wirklich tollen Jahren bei der TSG". Der Leverkusener Angriffsfußball "passt zu mir und ich freue mich total darauf, ein Teil dieser Mannschaft zu werden".

Kommt Demirbay für Julian Brandt?

"Ich habe hier eine großartige Zeit erlebt, mich sportlich und menschlich enorm weiterentwickeln können und den Sprung zum Nationalspieler geschafft. Die TSG war für mich in den vergangenen Jahren der richtige Ort und wird es auch für viele andere Spieler noch sein", schwärmte Demirbay von seinem baldigen Ex-Klub.

Mit Demirbay hat Leverkusen auch einem möglichen Abgang von Julian Brandt vorgebeugt. Der Nationalspieler kann den Klub im Sommer für 25 Millionen Euro verlassen und wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.