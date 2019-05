Hitzfeld: Werner "auch für Dortmund" interessant

Ottmar Hitzfeld äußerte sich zum Leipziger Stürmer Timo Werner

Für welchen Klub wird Nationalspieler Timo Werner künftig auflaufen? Diese Frage wird sich final wohl erst nach dem DFB-Pokalfinale klären, wenn der Mittelstürmer von RB Leipzig am 25. Mai (ab 20:00 Uhr) gegen den FC Bayern München antritt.

Bis dahin soll zumindest in der Öffentlichkeit die Personalie zwischen den beiden Klubs keine Rolle mehr spielen.

Neben den Bayern wird auch Meisterschaftskonkurrent Borussia Dortmund immer wieder mit dem besten deutschen Torschützen der Bundesliga (16 Saisontore) in Verbindung gebracht. Der BVB soll sein Interesse an Werner hinterlegt haben, auch wenn die Bayern als klarer Favorit auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen gelten.

Der einstige Erfolgstrainer und zweimalige Champions-League-Sieger Ottmar Hitzfeld adelte den Offensivmann am Samstag für seine starken Leistungen in dieser Saison.

Bei "Sport1" sprach der 70-Jährige im Rahmen des Gastspiels der Bayern am 33. Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig über den gebürtigen Stuttgarter: "Timo Werner ist einer der besten Spieler in Deutschland. Er ist auch kein Talent mehr, denn er hat sich schon bewährt und ist in Leipzig Stammspieler. Werner ist einer für die Bayern, aber auch für Dortmund."

Werner bringt es bereits auf 188 Bundesliga-Einsätze

Hitzfeld feierte mit dem BVB und dem FC Bayern insgesamt sieben deutsche Meisterschaften und holte mit beiden Klubs den Titel in der Königsklasse.

Der Leipziger Torjäger überzeugte in den letzten Wochen vor allem mit seinem Hochgeschwindigkeitsfußball und seinen Laufleistungen. Werner steht seit seinem Profi-Debüt vor bald sechs fünf Jahren außerdem für Konstanz, hat seitdem bereits 188 Bundesliga-Spiele absolviert.

Werner steht bei RB Leipzig noch ein Jahr unter Vertrag. Auch die Leipziger selbst hoffen noch darauf, doch noch mit ihrem Starspieler verlängern zu können.