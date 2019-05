Sorgen um Thiago und James: Bayern gibt Entwarnung

Thiago musste kurz vor Schluss in Leipzig ausgewechselt werden

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Bayern-Coach Niko Kovac wurden kurz vor Ende der Partie bei RB Leipzig (0:0) größer, als mit Thiago einer seiner Leistungsträger verletzungsbedingt heruntermusste.

In der Schlussphase signalisierte der Mittelfeldmann nach einem Zusammenprall, dass es für ihn nicht mehr weitergehen würde. Frustriert ließ sich Thiago auswechseln und wurde anschließend eingehend am lädierten Knie behandelt und untersucht.

Noch am Abend gaben die Bayern-Bosse dann Entwarnung: "Ich war in der Kabine. Thiago geht's gut", berichtete Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Der Spanier habe sich zwar eine Prellung am Knie eingehandelt, jedoch sei es "nichts Gravierendes. Er wird nächsten Samstag wieder zur Verfügung stehen", betonte Rummenigge.

Auch Cheftrainer Niko Kovac klärte auf. Thiago habe zwar keine sonderlichen Schmerzen gespürt. "Aber er hat gesagt, irgendwas sei nicht normal", so der FCB-Coach. Kovac hatte ihn in der 81. Minute ausgewechselt und durch Rafinha ersetzt.

Am Sonntag bestätigten die Münchner dann auch offiziell, dass sich der Spanier nicht schwer verletzt hat und im Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt zur Verfügung steht. Auch James Rodríguez stand am Tag nach 0:0 gegen Leipzig wieder auf dem Trainingsplatz, nachdem der Kolumbianer zuletzt über Wadenprobleme klagte.

Thiago gehörte bei RB Leipzig zu den besten Bayern-Spielern. Mit 93 Ballkontakten gehörte der 28-Jährige bis zu seiner Auswechslung zu den aktivsten Bayern-Spielen und hatte bis dahin 71 Pässe gespielt.