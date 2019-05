Abgang zu PSG? BVB plant offenbar ohne Guerreiro

Raphael Guerreiro spielt 2016 für den BVB

Raphael Guerreiro könnte den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im kommenden Sommer tatsächlich verlassen. Nachdem sich in den letzten Wochen die Spekulationen um einen Abgang des Portugiesen nach dieser Saison mehrten, bestätigte nun auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Fragezeichen hinter der Personalie Guerreiro.

Wie der "kicker" den Dortmunder Manager am Montag zitierte, sei "noch keine finale Entscheidung gefallen", was einen Verbleib des 25-Jährigen beim BVB anbelangt.

Guerreiro spielt seit 2016 für die Schwarz-Gelben und hat seit dem 55 Bundesliga-Spiele für Dortmund absolviert. Zuletzt wurde er bereits mit dem alten und neuen englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht.

Jetzt soll sich vor allem auch der französische Branchenprimus Paris Saint-Germain im Werben um den Europameister von 2016 in Stellung bringen. Allen voran PSG-Coach Thomas Tuchel soll an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert sein. Tuchel hatte Guerreiro auch vor drei Jahren zum BVB gelockt. Er galt als so etwas wie der Lieblingsschüler des 45-Jährigen, der in Frankreich zuletzt seine erste Landesmeisterschaft feierte.

Da die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung Guerreiros beim BVB zuletzt ins Stocken geraten sind, scheint ein Verkauf im Sommer mittlerweile alles andere als ausgeschlossen. Der 32-fache portugiesische Nationalspieler ist noch bis 2020 an den Tabellenzweiten der Bundesliga gebunden.