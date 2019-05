Kovac-Debatte: Das sind die Kritikpunkte der Bayern-Stars

Niko Kovac ist in der Bayern-Mannschaft angeblich höchst umstritten

Trotz der ersten Deutschen Meisterschaft als Trainer ist die Zukunft von Niko Kovac beim FC Bayern München noch immer ungeklärt. Innerhalb der Mannschaft soll der Übungsleiter weiterhin umstritten sein.

Grund dafür sind mehrere Vorfälle aus der zurückliegenden Spielzeit, in denen Differenzen mit dem Coach offen zu Tage getreten sind. So berichtete die "Bild" am Dienstag über verärgerte Bayern-Stars, die sich über das "fehlende Fingerspitzengefühl" der 47-Jährigen beklagten.

Schon bei kleineren individuellen Fehlern soll bei den Bayern negative Stimmung aufgekommen sein. Kovac habe aus aufkommender Unzufriedenheit in Trainingseinheiten oder nach Spielen kein Geheimnis gemacht, heißt es.

Mehrere Akteure sollen zudem frustriert darüber gewesen sein, dass ihnen keine plausiblen Gründe genannt wurden, warum sie in einzelnen Partien auf der Bank Platz nehmen mussten oder gar nicht erst im Kader standen.

Wurden einzelne Spieler gemieden?

Wie die "Bild" weiter informierte, soll Kovac in der internen Kommunikation ebenfalls grobe Defizite aufgewiesen haben. Mehreren Spielern soll das Gefühl gegeben worden sein, nicht uneingeschränkt zum Team zu gehören.

Weiterer Kritikpunkt am kroatischen Ex-Profi ist seine vermeintlich fehlende taktische Flexibilität. So mangele es Kovac an Alternativen, wenn eine Spielidee nicht aufgehe und ein Plan B erforderlich sei. Besonders offensichtlich wurde dies bei der 1:3-Heimpleite gegen den FC Liverpool in der Champions League, als die Bayern trotz drohender Niederlage nicht aus dem vorgegebenen Defensiv-Korsett herauskamen.

Was an den kolportierten Vorwürfen gegen den Cheftrainer tatsächlich dran ist und ob diese Differenzen Kovac wirklich den Job kosten könnten, ist nicht bekannt.