Werder-Talent Straudi unterschreibt Profivertrag

Simon Straudi (r.) unterschrieb einen Profivertrag

Werder Bremen hat das italienische Mittelfeld-Talent Simon Straudi mit einem Profivertrag ausgestattet. Die Laufzeit des Vertrags teilte der Fußball-Bundesligist wie gewohnt nicht mit.

"Simon ist ein junger, talentierter Spieler, der eine gute Entwicklung in seinem ersten Jahr bei der U23 genommen hat. In Zukunft soll er noch enger an den Bundesligakader heranrücken und somit seine positive Entwicklung fortsetzen", sagte Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt.

Straudi war im Sommer 2016 vom FC Südtirol in die U19 von Werder gewechselt.