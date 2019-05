Köln nimmt Eredivisie-Flitzer ins Visier

Kingsley Ehizibue wird offenbar vom 1. FC Köln umworben

Auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Bundesliga-Saison ist der 1. FC Köln offenbar in den Niederlanden fündig geworden.

Wie der "kicker" berichtet, ist der Aufsteiger an Abwehr-Allrounder Kingsley Ehizibue von PEC Zwolle interessiert. Demnach laufen die Verhandlungen bereits. Der Niederländer ist noch bis 2020 an seinen Klub gebunden, für drei Millionen Euro könne er Zwolle verlassen.

Ehizibue passt wohl perfekt ins Profil der Kölner. Der 23-Jährige gilt als extrem, schnell, laufstark und sehr aktiv. Der gelernte Rechtsverteidiger kann auch auf der linken Seite spielen oder die Doppelsechs bekleiden.

In Köln plant man Ehizibue aber wohl auf der rechten Abwehrseite ein. Benno Schmitz fehlte in der abgelaufenen Saison die Konstanz, Matthias Bader die Erfahrung.

Bei Zwolle ist Ehizibue unumstrittener Stammspieler. In all seinen 32 Liga-Einsätzen stand das 23-jährige Eigengewächs in der Startelf. Dabei erzielte der ehemalige U21-Nationalspieler einen Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.