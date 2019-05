Durchschnittliche TV-Quote bei Bayerns Pokal-Triumph

Getty Images

Der FC Bayern München gewann das Endspiel gegen RB Leipzig mit 3:0

9,96 Millionen Fußballfans verfolgten am Samstagabend die Live-Übertragung vom 3:0-Endspielsieg von Bayern München im DFB-Pokal in Berlin gegen RB Leipzig in der "ARD". Der Marktanteil betrug 35,1 Prozent.

Damit bewegte sich das 2019er-Finale in ähnlichen Dimensionen wie das Endspiel 2018 zwischen Eintracht Frankfurt und den Bayern, das 10,0 Millionen (Marktanteil von 36,0 Prozent) im Ersten gesehen hatten.

Das Endspiel zwischen den beiden Bundesligisten war jedoch nicht das einzige Sport-Highlight des Tages, das die Zuschauer vor die TV-Geräte zog.

Beim Sportschau-Studio im Vorfeld des Finales schauten ab 19:04 Uhr 5,03 Millionen (Marktanteil: 21,5 Prozent) zu. Den Sportschau-Club ab 22:53 Uhr verfolgten immerhin noch 1,51 Millionen (Marktanteil: 15,1 Prozent).

Vor dem Pokalspiel in Berlin fanden zudem am Nachmittag die Entscheidungen in den Landespokalen statt. Die 3. Konferenz am Finaltag der Amateure ab 16:16 Uhr erlebten 1,64 Millionen (Marktanteil: 13,7 Prozent) mit.