Kehrt van Drongelen dem HSV den Rücken?

Getty Images

Rick van Drongelen steht beim HSV noch bis 2022 unter Vertrag

Wenige Tage nach dem endgültig verspielten Aufstieg droht dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV der nächste Tiefschlag. Medienberichten zufolge könnte eine der wenigen Säulen der Hanseaten das Weite suchen.

Die Rede ist von Rick van Drongelen, 20 Jahre alter Innenverteidiger der Rothosen. Angeblich soll der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven großes Interesse an einer Verpflichtung van Drongelens zeigen.

Beim HSV ist der Abwehrmann für die kommende Saison fest eingeplant. Der Dauerbrenner (34 Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit) ist vertraglich noch bis 2022 an den Klub gebunden. Günstig wäre er also nicht.

In Eindhoven könnte van Drongelen allerdings erstklassig spielen - nicht ganz unwichtig für den U21-Nationalspieler. Die PSV wäre offenbar bereit, rund fünf Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Wird der HSV schwach?

Fakt ist: Der Verein braucht Geld, um den Kader in der Sommerpause umzubauen. Kein Profi gilt als unverkäuflich. Nicht ausgeschlossen also, dass van Drongelen seine Zelte in Hamburg vorzeitig abbricht.