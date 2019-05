Werder-Talent wechselt nach Würzburg

FC WÜRZBURGER KICKERS/FC WÜRZBURGER KICKERS/FC WÜRZBURGER KICKERS/

Frank Ronstadt wechselt von Werder Bremen zu den Würzburger Kickers

Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat Außenbahnspieler Frank Ronstadt verpflichtet. Der 21-Jährige kommt aus der U23 von Werder Bremen, bei den Franken erhält er einen Vertrag bis 2021.

Von der U16 bis zur U19 hatte Ronstadt insgesamt fünfmal für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Vor seiner Zeit in Bremen spielte er beim FC St. Pauli sowie beim Hamburger SV.

"Frank ist sowohl physisch als auch mental sehr stark und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er wurde beim HSV bestens ausgebildet, verfügt über ein großes Talent und ist gewillt, in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen", sagt Kickers-Trainer Michael Schiele.

Vorstandschef Daniel Sauer fügt hinzu, dass "Frank in Hamburg und in Bremen, wo er immer wieder mit den Profis trainiert hat, in jungen Jahren schon viele wichtige Erfahrungen gesammelt hat".

"Ich möchte mich für die erfolgreiche und lehrreiche Zeit beim SV Weder Bremen bedanken. Ich verspüre eine große Vorfreude auf die Herausforderung bei den Würzburger Kickers und freue mich darauf, mich in allen Aspekten weiterzuentwickeln. Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre in Würzburg weitergeht", erklärte Ronstadt.