FCB aus dem Rennen? Hudson-Odoi vor Verlängerung

Justin Setterfield, getty

Callum Hudson-Odoi bleibt womöglich doch beim FC Chelsea

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Der Rekordmeister könnte im Poker um Callum Hudson-Odoi womöglich leer ausgehen. Anscheinend hat der FC Chelsea sein Juwel doch von einem Verbleib in London überzeugt.

Um wenige Spieler buhlte der FC Bayern in den vergangenen Monaten so offensiv und intensiv, wie um Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Der junge Engländer war und ist noch immer ein erklärter Wunschspieler des Rekordmeisters und soll weit oben auf dem Einkaufszettel stehen. Die jüngsten Entwicklungen könnten den Münchnern allerdings einen herben Dämpfer verpassen.

Wie der für gewöhnlich gut informierte italienische Journalist und "ESPN"-Experte Gabriele Marcotti berichtet, wird Callum Hudson-Odoi seinen Vertrag beim FC Chelsea wohl doch über 2020 hinaus ausdehnen.

"Es ist wahrscheinlicher, dass er verlängert", erklärte Marcotti, dass ein Wechsel in den vergangenen Wochen in weite Ferne gerückt ist, nachdem ein Transfer im Winter lediglich am Veto der Blues scheiterte.

"Grundsätzlich auf einen neuen Deal geeinigt"

Es habe bereits intensive Gespräche zwischen "CHO" und den Londonern gegeben, verriet Marcotti: "Und sie haben sich grundsätzlich auf einen neuen Deal geeinigt."

Zwar werde Hudson-Odoi den Blues mit seiner schweren Verletzung noch lange fehlen, mit Willian, Pedro und Christian Pulisic gebe es jedoch genügend Spieler, die den Ausfall kompensieren können, glaubt der Journalist, dass der FC Chelsea gut beraten wäre, Hudson-Odoi trotz der langen Ausfallzeit nicht zum FC Bayern zu transferieren.